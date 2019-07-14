Полиция опровергла нападения фанатов "Урала" на башкирских болельщиков в Екатеринбурге

13 июля на фанатов футбольного клуба "Уфа" напали екатеринбургские болельщики, об этом пишет издание "Чемпионат.ком".

Сообщается, что болельщики "Урала" напали на 16 фанатов из Башкирии. Нападавших, по сообщению издания, якобы было около 50 человек.

Однако пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал Накануне.RU, что никаких массовых драк с участием фанатов в Екатеринбурге не было.

"Матч на центральном стадионе Екатеринбурга прошел достойно и ничем омрачен не был. К административной ответственности за нарушение правил посещения спортивных мероприятий сотрудниками полиции был привлечен всего один болельщик из числа местных жителей. Гостей турнира, прибывших в столицу Урала на нескольких автобусах, представители МВД сопроводили до границы с Башкирией", - сообщил Горелых.

Футбольный матч между "Уралом" и "Уфой" закончился победой хозяев со счетом 3:2.