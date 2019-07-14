05 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

"Полиция готова всех грузить!" В Москве сторонники Навального пытаются выбить двери здания столичной мэрии

В Москве несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального набирает обороты - люди пришли к зданию мэрии столицы и пытаются выломать двери, стуча по ним руками и ногами, передает корреспондент Накануне.RU.

По оценкам очевидцев, на акции присутствуют несколько тысяч человек.

"Здесь тысячи людей, может быть, семь тысяч, может быть десять. Телеграм-каналы врут, что несколько сотен. Очень много людей, мы пришли к зданию мэрии, требуем Собянина!", - рассказала Накануне.RU участница несанкционированной акции Елена Протасова.

Те, кто руководят акцией протеста, призвали митингующих выходить к зданию мэрии каждый день в 19.00.

акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва(2019)|Фото:Накануне.RU

"Мы требуем допустить наших оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Мы будем стоять здесь каждый вечер и мы готовы ко всему. Пусть нас убивают и скручивают, пусть нас бьют палками, мы не отступим!", - рассказал Накануне.RU о происходящем участник акции Дмитрий Найданов.

акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва(2019)|Фото:Накануне.RU

К месту событий стянуты силы полиции и ОМОН, рядом стоят автобусы, правоохранители готовы к задержаниям и просят митингующих разойтись.

"Видите? Полиция уже готова всех грузить. Мы не согласны с действиями Собянина и не согласны с тем, что в стране сейчас творится произвол, честных людей не хотят допускать до выборов. Везде свои клоуны, везде свои марионетки", - отметила участница акции Валентина Кубарева.

акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва(2019)|Фото:Накануне.RU

Ранее протестующие собрались в Новопушкинском сквере и с криками: "Собянину позор" и "Мы идем" начали движение по Тверской в сторону мэрии Москвы.

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"Полиция готова всех грузить!" В Москве сторонники Навального пытаются выбить двери здания столичной мэрии

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Теги: Алексей Навальный, мэрия, акция, выборы, Москва, Сергей Собянин, полиция



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