05 Августа 2020
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Общество В России Москва
пикеты, женщины, жилье, Минобороны (2019) | Фото от участников пикетов

"Они выходят и гонят беззащитных женщин!" В Москве жители общежитий Минобороны, которых выселяют на улицу, провели одиночные пикеты

Днем 14 июля несколько женщин провели одиночные пикеты возле здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной, передает корреспондент Накануне.RU.

Несколько женщин вышли с протестными плакатами "Всю жизнь прожила на Большой Пироговке, а умирать выкидывают на улицу", "Минобороны нарушило конституционные права жителей", "Путин, верни нам жилье, его отнял Шойгу", "Остался один день до выселения четверых детей на улицу".

Как рассказала Накануне.RU одна из очевидцев одиночных пикетов, представители Минобороны резко реагируют на такие акции.

"Они просто гонят беззащитных женщин. Говорят, что никто им ничего не даст. Это просто произвол и одна из самых серьезных проблем сегодня в столице", - отметила Александра.

пикеты, женщины, жилье, Минобороны(2019)|Фото от участников пикетов

На проблемы жалуются жильцы общежитий по следующим адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д.17; ул. 16-я Парковая, д.3; ул. Днепропетровская, д.27, корп.1; ул. Чертановская, д.43, корп.2; ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.7; ул. Большая Пироговская, 51; ул. Люблинская, д.109, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.14, стр.3; ул. Трехгорный Вал, д.4, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.2, стр.1; ул.7-я Парковая улица д.19 и д.21 ("Измайловские бараки"), Московская область, Раменский район, п. Спартак, ул. Спартака, д.15, ул. Твардовского, дом 2, корпус 3 и др.

пикеты, женщины, жилье, Минобороны(2019)|Фото от участников пикетов

Люди попали под процесс выселения и предлагают создать при Государственной думе комиссию по решению проблемы бывших общежитий, расположенных на территории Москвы и Московской области.

пикеты, женщины, жилье, Минобороны(2019)|Фото от участников пикетов

Напомним, Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве. Жители московских общежитий, попавшие под принудительное выселение, 6 марта этого года посетили приемную президента РФ Владимира Путина, которого попросили разобраться в ситуации.

Однако пока вопрос с жильем остается не решенным.

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"Они выходят и гонят беззащитных женщин!" В Москве жители общежитий Минобороны, которых выселяют на улицу, провели одиночные пикеты

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Теги: общежитие, выселение, большая пироговская, Москва, Госдума



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