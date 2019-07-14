В Москве сторонники Навального собрались на несанкционированный митинг "за честные выборы"

В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального собрались на несанкционированную акцию "за частные выборы", об этом пишет Baza.

Около 600 человек собрались в Новопушкинском сквере, сейчас люди с криками: "Собянину позор" и "Мы идем" двигаются в сторону мэрии Москвы. Известно, что к зданию столичной администрации уже стягиваются силы полиции и ОМОН.

Как отмечают сами протестующие, люди выступают за проведение честных и конкурентных выборов в столице и требуют, чтобы независимых кандидатов допустили до выборов в Мосгордуму.