В Верховной раде заявили, что торговая блокада Крыма расколола украинское общество

На Украине считают, что экономическая блокада российского полуострова Крым, начавшаяся осенью 2015 года, расколола граждан Незалежной, а также стала причиной напряженности между властями Украины и простыми гражданами.

Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, пишет News.ru.

Он отметил, что власти решением о введении санкций в отношении Крыма оттолкнули от себя людей, которые теперь не ассоциируют себя с Украиной.

Мураев считает, что для ликвидации конфликта на Донбассе сейчас нужно полностью снять все ограничения.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал такое заявление украинского парламентария. Белик считает, что режим Порошенко наказывал жителей Крыма за правду с помощью водной, туристической, энергетической и продовольственной блокады.

"Жители полуострова уже выдержали все испытания и пережили все козни Киева благодаря работе руководства России", - отметил депутат.