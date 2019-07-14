В Чернобыле нашли радиоактивные обломки грузовика

В Чернобыле в зоне отчуждения обнаружены обломки старого "ЗиЛа", которые излучают радиацию, об этом в Facebook написан пост на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Сообщается, что радиоактивные обломки машины могут представлять опасность для здоровья людей.

"Опасные находки на территории заповедника", - говорится в подписи к фото, выложенному на странице заповедника.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Украины Владимир Зеленский решил открыть Чернобыль для туристов и поручил своим подчиненным подготовить для этого все необходимое. Зеленский дал на это три месяца.