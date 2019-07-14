Японские СМИ сообщили об отказе Москвы в обсуждении передачи двух островов Курильской гряды

Россия не будет обсуждать с Японией вопрос передачи двух островов Курильской гряды, об этом пишет издание Kyodo.

Как отмечает источник японского издания, такое решение Кремля можно объяснить российской обеспокоенностью возможным усилением американского военного присутствия в Японии.

Помимо этого, считают японские СМИ, компромисс с Токио по этому вопросу может сказаться на поддержке власти населением в России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Япония провалила возможность заключения с Россией соглашения по совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов на саммите G20 в Осаке. В Токио считают необходимым условием для заключения мирного договора урегулирование спора по вопросу о принадлежности южной Курильской гряды и настаивают на передаче как минимум двух островов под свой суверенитет.