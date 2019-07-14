05 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Житель Кургана ищет деньги на транспортировку в Москву из Таиланда, где на второй день отпуска его поразил инсульт

Родственники жителя Кургана Валерия Ш. просят помощи неравнодушных людей - им необходимо 400 тыс. руб. для перевозки мужчины из Таиланда в Москву в институт Склифосовского.

На второй день отдыха в Таиланде мужчину поразил инсульт, сообщили Накануне.RU в ГУ соцзащиты населения Курганской области.

Трагедия произошла 31 мая этого года, у мужчины произошло кровоизлияние головного мозга от разрыва аневризмы.

"Сейчас он находится в госпитале в Таиланде. Долг составляет более 1,5 млн батт - это после уплаты страхового покрытия от "Ингосстраха" в сумме 1,22 млн батт. Его жена Елена берет кредит в сумме 250 тыс. батт, но этой суммы недостаточно. У нас в городе Кургане очень маленькие зарплаты и нам такую сумму никогда не собрать. Очень прошу неравнодушных людей помочь нам выехать домой", - сообщили Накануне.RU родственники Валерия.

Как отметили в управлении соцзащиты региона, сейчас состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, он находится в сознании, восстанавливается речь, движения, врачи дали разрешение на выезд. Валерия нужно отвезти в Москву, стоимость транспортировки - более 400 тыс. руб.

"Те, кто готов оказать финансовую помощь Валерию, могут позвонить по телефону в Кургане 44-76-68", - отметили в ведомстве.

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Житель Кургана ищет деньги на транспортировку в Москву из Таиланда, где на второй день отпуска его поразил инсульт

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Теги: инсульт, Таиланд, лечение, Курган, отдых



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