Тюменской многодетной семье вручили орден

Многодетной семье Кузьминых из Ялуторовского района полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил орден "Родительская слава". Церемония состоялась в Екатеринбурге 17 июля. Отметим, в Тюменской области проживают 240 тысяч семей с детьми. В них воспитывается более 360 тысяч ребят, 87 тысяч из них – в многодетных семьях. Только в 2018 году в нашем регионе родилось более семи тысяч первенцев и почти две тысячи семей стали многодетными.

Указ о награждении Кузьминых государственной наградой за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей подписал президент России Владимир Путин.

Супруги Вера и Николай воспитывают семерых детей. Старшие – сыновья Дмитрий, Михаил, Евгений и дочь Светлана уже создали семьи, работают, воспитывают своих детей.

Младший сын Александр проходит службу в рядах Российской армии. Дочери Мария и Анна получили образование, занимаются любимым делом.

Семья Кузьминых – одна из самых крепких и дружных в районе, родители с детства прививали детям любовь к спорту. Несмотря на то, что ребята выросли и живут отдельно, семья много времени проводит вместе.

В 2016 году супруги были награждены региональными наградами: Вера Михайловна – медалью "Материнская слава", Николай Леонидович – медалью "Отцовская доблесть".

Губернатор региона Александр Моор неоднократно подчеркивал важность поддержки семейных традиций, института семьи, родительских забот о детях, их воспитании и образовании.

"За последние десять лет в Тюменской области на 50% увеличилось количество семей с детьми. Почти в три раза выросло число многодетных семей. Сегодня их 26,2 тысячи. Быть многодетной семьей непросто, но то счастье, которое дарят улыбки детей, их любовь и привязанность стоят всех трудностей, с которыми семья может сталкиваться в повседневной жизни", – считает Александр Моор.