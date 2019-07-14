Зеленский "в красных труселях" заплыл в Черное море

Жители и гости Одессы смогли наблюдать необычное явление - президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении сотрудников своей администрации в плавательных трусах появился на городском пляже, об этом говорится в ролике, опубликованном на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.

На видеозаписи Зеленский общается с людьми, пытается выяснить, теплая ли вода. После этого он заходит в воду и начинает плыть.

В социальных сетях некоторые поддержали главу государства за такое неформальное общение с людьми, другие же посмеялись над его красными плавательными трусами.

"Он прям как из "Нашей Рашы", в красных труселях", - пишет пользователь Никита в группе "Вконтакте".