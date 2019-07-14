Средний Урал и Армения подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Свердловская область и Армения продлят соглашение о сотрудничестве, об этом заявил первый замглавы уральского региона Алексей Орлов.

После встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Тиграном Хачатряном было решено продлить сотрудничество в транспортной, машиностроительной, приборостроительной отраслях.

Срок старого соглашения, которое действовали 10 лет, истек, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил на встрече Орлов, самой прочной основой отношений между государствами являются отношения, которые устанавливаются между регионами.

"Мы знаем возможности, которые есть у вас. Я очень рад, что растёт взаимный товарооборот. Та продукция, которая производится у вас, является очень важным фактором для развития экономики Армении, потому что используется в разных областях. Дальнейшее развитие этих отношений поможет более углублённому сотрудничеству, и мы сможем использовать тот потенциал, который есть", - отметил Хачатрян.