05 Августа 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.yerevantravel.ru

Средний Урал и Армения подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Свердловская область и Армения продлят соглашение о сотрудничестве, об этом заявил первый замглавы уральского региона Алексей Орлов.

После встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Тиграном Хачатряном было решено продлить сотрудничество в транспортной, машиностроительной, приборостроительной отраслях.

Срок старого соглашения, которое действовали 10 лет, истек, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил на встрече Орлов, самой прочной основой отношений между государствами являются отношения, которые устанавливаются между регионами.

"Мы знаем возможности, которые есть у вас. Я очень рад, что растёт взаимный товарооборот. Та продукция, которая производится у вас, является очень важным фактором для развития экономики Армении, потому что используется в разных областях. Дальнейшее развитие этих отношений поможет более углублённому сотрудничеству, и мы сможем использовать тот потенциал, который есть", - отметил Хачатрян.

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Средний Урал и Армения подпишут новое соглашение о сотрудничестве

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Теги: Екатеринбург, Армения, сотрудничество, соглашение, Тигран Хачатрян, Алексей Орлов



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