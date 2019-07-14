У берегов Австралии "морской дьявол" приплыл к людям просить о помощи

Необычный инцидент произошел у берегов Австралии - трехметровый скат приплыл к дайверам очень близко.

В какой-то момент дайверы поняли, что рыбе, которую еще называют "морским дьяволом", нужна помощь - из глаза ската торчал рыболовный крючок.

Скат ждал, пока мужчина-дайвер окажет ему помощь. Спасителю пришлось несколько раз нырять, прежде чем он сумел помочь рыбе.

Сообщается, что этот скат уже не раз был замечен возле побережья, местные жители дали ему прозвище Веснушка.