В Египте открыли для посещению ломаную пирамиду

В Египте впервые открыта для посещения "ломаная" пирамида фараона Снофру. Продажа билетов уже началась, первыми пирамиду посетили иностранные дипломаты.

К входу в пирамиду ведет 12-метровая лестница. Внутрь в усыпальницу гости спускаются по 80-метровому узкому коридору. На самый верх пирамиды можно подняться по деревянной лестнице, сообщает РИА Новости.

Надломленную форму пирамиды связывают со спешкой строителей: они решили изменить градус наклона так как не успевали достроить объект к кончине фараона. В Высшем совете по делам памятников древности Египта предполагают, что архитектор фараона специально строил пирамиду с углом наклона в 54 градуса, однако в процессе строительства стало понятно, что конструкция будет нанедежной из-за слишком большой высоты