Кикабидзе ответил на обвинения в "тайных корпоративах" для россиян

Последний раз в России актер Вахтанг Кикабидзе был восемь или девять лет назад, он отказывается от гастролей в стране. Об этом сам Кикабидзе рассказал журналистам, комментируя интервью Бориса Клюева. Актер, напомним, заявил, что Кикабидзе тайно выстапет на корпоративах в России.

"Как война началась, меня ни в одном российском городе не было! С 2008 года", - заявил он "Комсомолке". Он добавил, что его приглашают на гастроли, но он отказывается.

"Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация", - ответил актер.

Кикабидзе отметил, что "всегда готов петь для русских, но не в России": "Я когда что-то говорю, за свои слова отвечаю. Я в свое время сказал, что мне будет неудобно смотреть моим детям в лицо, в глаза, после того, как танки вошли, и мне вручили из России орден Дружбы народов, от которого я отказался".