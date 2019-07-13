Соболь стала самым "нежелательным" кандидатом 43-го округа

Ажиотаж вокруг предвыборной гонкой в Мосгордуму после сдачи подписей в ЦИК 6 июля только набирает обороты. Он обрастает всё новыми скандалами и провокациями, имеющими теперь уже превентивную окраску. Поддал жару и опрос, который опубликовал ВЦИОМ – в нём подробно расписан рейтинг кандидатов в депутаты Мосгордумы на сегодняшний момент, как положительный, так и отрицательный.

Конечно же, в строках рейтинга оказалась и скандалистка Любовь Соболь – она поспешила засчитать результаты опроса как свою личную победу и зачислила себя в двойку лидеров рейтинга.

Если её игнорирование лидера гонки Андрея Соколова ещё можно списать на политическую неприязнь к «провластному кандидату», то как быть с пунктом «антирейтинг»? А ведь по нему Любовь Соболь является действительно безоговорочным лидером. Этот пункт показывает результаты ответов респондентов на такие вопросы, как «За кого бы вы не проголосовали» и «Как вы относитесь к кандидату: положительно или отрицательно?».

Такой показательный «антирейтинг» - плод упорных стараний самой Соболь. Общественность давно устала от её выходок:шантаж и публичная агрессия, травля беременной Симоньян, бесконечные скандалы с подделкой подписей –количество «антидостижений» соратницы Навального просто зашкаливает.