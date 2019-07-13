04 Августа 2020
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календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 г. На 4 и 5 мая будут перенесены выходные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Длинные каникулы у россиян будут в январе и мае: с 1 по 8 января и с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая.

Также по три дня россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня: с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. с 12 по 14 июня выходные будут в честь празднования Дня России, нерабочим днем также объявлено 4 ноября.

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Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

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Теги: календарь выходных дней, Правительство, отдых



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