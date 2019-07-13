04 Августа 2020
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Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Штаты и Англия готовят фейки о друзьях Путина

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны. Фейковую информацию планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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Сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами. Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. "В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

Может повториться сценарий "Панамагейта": искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом НКО. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ). Затем фейк-ньюс подхватывают СМИ, новости становятся поводом для ужесточения санкций.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 г. международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных "панамского архива". В нее попали более 6 тыс. физических и юридических лиц из России. Среди владельцев офшоров оказался депутат Екатеринбургской гордумы от "Единой России" Игорь Пехотин. Еще одним владельцем офшоров стал скандальный депутат-"единоросс" Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, заявившейся на праймериз в областной парламент по Белоярскому одномандатному округу. Кроме "единороссов" в списках и уральские бизнесмены, например, президент "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.

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Штаты и Англия готовят фейки о друзьях Путина

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Теги: санкции, Штаты, фейк ньюс



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