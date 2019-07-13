04 Августа 2020
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Политика Крым
(2018) | Фото: kremlin.ru

Михаил Развозжаев отправил в отставку правительство Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство города. Указ опубликован на официальном портале органов госвласти, передает корреспондент Накануне.RU.

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В указе отмечено, что правительство будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Президент России Владимир Путин 11 июля уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с формулировкой по "собственному желанию". 38-летний руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев до осени прошлого года по поручению Путина исполнял обязанности главы Хакасии.

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Михаил Развозжаев отправил в отставку правительство Севастополя

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Теги: Михаил Развозжаев, Правительство Севастополя



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