04 Августа 2020
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Протон-М Бриз-М ракета-носитель (2016) | Фото: roscosmos.ru

"Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" стартовал с Байконура

На космодроме Байконур успешно прошел запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". На 583 секунде произошло отделение орбитального блока.

"Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя",— сообщает Роскосмос. Отделение аппарата запланировано в 17:30 мск.

Госкомиссия, напомним, несколько раз переносила дату старта ракеты.

Обсерватория должна заменить на орбите неисправный "Спектр-Р", который перестал принимать команды с Земли.

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"Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" стартовал с Байконура

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Теги: Протон-М, Спектр-РГ, Байконур



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