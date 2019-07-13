"Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" стартовал с Байконура
На космодроме Байконур успешно прошел запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". На 583 секунде произошло отделение орбитального блока.
"Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя",— сообщает Роскосмос. Отделение аппарата запланировано в 17:30 мск.
Госкомиссия, напомним, несколько раз переносила дату старта ракеты.
Обсерватория должна заменить на орбите неисправный "Спектр-Р", который перестал принимать команды с Земли.