04 Августа 2020
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Общество За рубежом
шведский стол, еда, ресторан, столовая (2019) | Фото:for-traveling.ru

Турецкие отельеры повторно используют недоеденные продукты со шведского стола

Отели Турции могут повторно использовать еду, оставшуюся на шведском столе. Руководитель Федерации отельеров Турции Осман Айык отметил, что речь идет о продуктах с длительным сроком хранения.
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Циркулировать, то есть повторно использоваться, могут пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. Если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина, рассказал он РИА Новостям.

Остатки с тарелок посетителей на шведский стол не попадают, заверил Осман Айык. Их выкидывают в мусорное ведро. В турецких отелях жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться никто не может.

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Турецкие отельеры повторно используют недоеденные продукты со шведского стола

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Теги: шведский стол, отели,



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