"Палихата, пошел вон!" В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина

В центре столицы на Площади Революции прошел санкционированный митинг "За справедливость и права граждан", в поддержку директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Мероприятие было организованно левыми силами, передает корреспондент Накануне.RU. В толпе виднелись флаги КПРФ, "Левого фронта", НПСР и других политических партий. Люди, пришедшие на митинг, держали плакаты с надписями: "Руки прочь от Павла Грудинина", "Совхоз им. В. И. Ленина – гордость России", "Нет" - массовой застройке сельхозземель", "Палихата, пошел вон!".

На сцене выступили глава коммунистов Геннадий Зюганов, представитель "Левого фронта" Анастасия Удальцова, депутат Госдумы Валерий Рашкин и сам Павел Грудинин. Он поблагодарил собравшихся за поддержку.

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов заявил, что главное требование - прекратить рейдерский захват Совхоза имени Ленина – принципиальное дело для всех сторонников социализма. Также одним из требований было прекратить преследование оппозиции по политическим причинам, снизить возраст выхода на пенсию, повысить зарплаты.

Акция собрала около 5 тысячи человек.

Напомним, Грудинин ранее назвал ситуацию вокруг акций совхоза попыткой рейдерского захвата. Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Также суд арестовал акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие Грудинину. Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на бизнесмена Владимира Палихату. Этот документ позволяет проводить сделки с имуществом. Сейчас Владимир Палихата возглавляет концерн "Росэнергомаш".