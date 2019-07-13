04 Августа 2020
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Общество Центральный ФО
митинг в поддержку Павла Грудинина (2019) | Фото: Накануне.RU

"Палихата, пошел вон!" В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина

В центре столицы на Площади Революции прошел санкционированный митинг "За справедливость и права граждан", в поддержку директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Мероприятие было организованно левыми силами, передает корреспондент Накануне.RU. В толпе виднелись флаги КПРФ, "Левого фронта", НПСР и других политических партий. Люди, пришедшие на митинг, держали плакаты с надписями: "Руки прочь от Павла Грудинина", "Совхоз им. В. И. Ленина – гордость России", "Нет" - массовой застройке сельхозземель", "Палихата, пошел вон!".

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

На сцене выступили глава коммунистов Геннадий Зюганов, представитель "Левого фронта" Анастасия Удальцова, депутат Госдумы Валерий Рашкин и сам Павел Грудинин. Он поблагодарил собравшихся за поддержку.

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов заявил, что главное требование - прекратить рейдерский захват Совхоза имени Ленина – принципиальное дело для всех сторонников социализма. Также одним из требований было прекратить преследование оппозиции по политическим причинам, снизить возраст выхода на пенсию, повысить зарплаты.

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

Акция собрала около 5 тысячи человек.

Напомним, Грудинин ранее назвал ситуацию вокруг акций совхоза попыткой рейдерского захвата. Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Также суд арестовал акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие Грудинину. Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на бизнесмена Владимира Палихату. Этот документ позволяет проводить сделки с имуществом. Сейчас Владимир Палихата возглавляет концерн "Росэнергомаш".

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

митинг в поддержку Павла Грудинина(2019)|Фото:

митинг в поддержку Павла Грудинина, Лосиный остров(2019)|Фото:

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"Палихата, пошел вон!" В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина

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Теги: Павел Грудинин, Совхоз имени Ленина



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Развитие сюжета:

Ранее 14.10.2019 09:25 Мск Суд заблокировал акции Павла Грудинина в совхозе им. Ленина по заявлению его бывшей жены

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