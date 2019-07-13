Зеленский отправил в отставку главу Государственной фискальной службы

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Зеленский ранее требовал от Власова принять жесткие меры в отношении руководителей Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской таможен. Он был недоволен неэффективной борьбой с контрабандой.

"Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, Вы в Facebook написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск", — приводит Украина.ру слова Зеленского на совещании в Одессе.

Власов попытался оправдаться, заявив, что два руководителя отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, что еще больше разозлило Зеленского: "Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов".

Глава ГФС заявил, что подаст в отставку до конца дня.