Козак допустил возможность продления программы субсидирования покупки сельхозтехники

Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил возможности продления программы субсидирования покупки российской сельхозтехники. По итогам встречи с производителями сельхозтехники он заявил, что программа №1432 может работать параллельно с программой льготного лизинга в переходный период.

Это будет возможно только при наличии достаточных средств в бюджете, подчеркнул Козак.

"Мы будем делать все для того, чтобы сохранить объемы поддержки [сельхозмашиностроения] и, может быть, нарастить эти объемы", – приводит его слова "Интерфакс".

В 2020 г. на параллельное действие обеих программ потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак. Этим займется межведомственная рабочая группа, в которую войдут и сами производители. .