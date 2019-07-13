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Политика
Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Козак допустил возможность продления программы субсидирования покупки сельхозтехники

Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил возможности продления программы субсидирования покупки российской сельхозтехники. По итогам встречи с производителями сельхозтехники он заявил, что программа №1432 может работать параллельно с программой льготного лизинга в переходный период.

Это будет возможно только при наличии достаточных средств в бюджете, подчеркнул Козак.

"Мы будем делать все для того, чтобы сохранить объемы поддержки [сельхозмашиностроения] и, может быть, нарастить эти объемы", – приводит его слова "Интерфакс".

В 2020 г. на параллельное действие обеих программ потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак. Этим займется межведомственная рабочая группа, в которую войдут и сами производители. .

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Козак допустил возможность продления программы субсидирования покупки сельхозтехники

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Теги: Дмитрий Козак, Росспецмаш, Ростсельмаш, Константин Бабкин, программа 1432



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Развитие сюжета:

Ранее 23.10.2019 11:48 Мск Минфин не будет увеличивать финансирование "программы 1432"

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