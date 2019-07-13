Познер прокомментировал уход Курентзиса из пермского театра

Журналист Владимир Познер отреагировал на уход дирижера Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета.

"Курентзис – выдающийся дирижер и музыкант. Его уход из Перми – это потеря, причем невосполнимая для Перми", - сказал Познер в комментарии для своего сайта "Познер. Online".

Он также добавил, что прощальное письмо дирижера "совершенно замечательное": "И власть, думаю, ничего не поняла в нем. Как, впрочем, и в самом Курентзисе".

Об уходе Курентзиса стало известно 21 июня. Бывший худрук сосредоточится на развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.