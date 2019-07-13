Эксперты назвали основные способы кражи персональных данных

Персональные данные и деньги россиян чаще всего крадут с помощью писем и смс-сообщений с вредоносными программами, следует из опроса компаний, занимающихся информационной безопасностью, который провел РИА Новости.

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До 27% пользователей переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам, если такое сообщение приходит от реальной компании, то вероятность успеха возрастает до 33%. Часто взломщики используют вирусы-шифровальщики, которые шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы находят свой путь и на мобильные устройства: всплеск таких атак через смс произошел в прошлом году. Вредонос крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений. Злоумышленники также часто используют Android-трояны.