04 Августа 2020
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Политика
(2006) | Фото: www.turizm.ru

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса от немецко-фашистских войск летом 1944 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В специальном мультимедийном разделе представлен журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей и статьи из периодических изданий об ужасах "нового порядка", установленного фашистами в оккупированном городе, фотоматериалы об отступлении гитлеровцев.

Из документального исторического проекта посетители смогут узнать, что 9 июля 1944 года гитлеровское командование пытается утром высадить в Вильнюсе парашютный десант с тридцати скоростных бомбардировщиков "Юнкерс-88". Красноармейцы не оставляют врагу никакого шанса. Авиация окружённого гарнизона не способна прикрыть высадку — ведь за два дня до этого советские асы уже уничтожили 14 немецких самолётов в воздухе и ещё четыре прямо на аэродроме города.13 июля 1944 года в результате упорных боев войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили Вильнюс.

документы об освобождении Вильнюса(2019)|Фото:vilnius75.mil.ru

В боевом донесении штаба фронта от 14 июля сообщалось, что нашими войсками было уничтожено 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, 2 железнодорожных эшелона. Бои в городе велись в течение нескольких дней. Всего с 7 по 13 июля было уничтожено около 7000 вражеских солдат, захвачено более 5200 пленных.

Отступая, немцы не успели скрыть следы преступлений против гражданского населения и военнопленных. Местечко Панары, расположенное всего в восьми километрах от столицы, именовавшееся фашистами кодовым словом "База", оказалось фабрикой смерти площадью в 40 гектаров. За двухметровым забором из колючей проволоки было уничтожено свыше 200 тысяч человек. В состав карательного отряда СД входили и местные жители-прибалты. В опубликованном акте названы их фамилии.

Вот один из примеров изощренной жестокости – расстрелы производились в дневное время, партиями по 10 человек в течение нескольких часов без перерыва. Убитых вместе с ранеными закапывали здесь же сами пригнанные на смерть, ямы с жертвами заливались хлорной жидкостью или выжигались. Местные жители целыми сутками наблюдали огромные смрадные костры и ощущали тяжелый трупный запах.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Вильнюса из фондов центрального архива Минобороны России приурочена к 75-летию операции.

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

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Теги: Минобороны, рассекреченные документы, освобождение Вильнюса



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