Из-за жары уральские трассы закрыли для большегрузов

На трассах Свердловской области введены ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств. Из-за высокой температуры большегрузы смогут выехать на дорогу лишь в ночное время, сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор".

По данным синоптиков, температура выше +32 градусов поднимется также в Тюменской и Курганской областях и в ХМАО. При такой жаре для сохранения целостности дорог большегрузы могут двигаться по трассам с 22:00 до 10:00.

"Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ", - уточнили в службе.

Сегодня ограничение действует лишь для дорог Среднего Урала.

Напомним, что МЧС по Свердловской области предупредило о повышении температуры воздуха до +36, синоптики Челябинской области прогнозируют жару до +39.