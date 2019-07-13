Роботы научились распределять обязанности при работе в команде

Роботы научились разделять обязанности при выполнении работы в группе. Новые возможности продемонстрировали швейцарские и японские инженеры.

Инженеры объединили в группу миниатюрных роботов, которые предназначены для работы в недоступных для человека местах. Мини-робот, созданный специалистами из Федеральной политехнической школы Лозанны способен ползти по ровной и даже наклонной поверхности, а также прыгать, перенося на себе небольшой груз, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Инженеры показали, как роботы могут работать вместе. Перед умными механизмами поставили задачу передвинуть на некоторое расстояние блок. При этом один с этим справиться не мог, а двум это было бы под силу. В операции участвовали пять роботов. Два из них толкали блок, принимая сигнал от третьего. Он, в свою очередь, вместе с еще одним роботом служил передатчиком сигналов от пятого, измеряющего с помощью датчика расстояние, на которое сдвинулся блок.