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Политика За рубежом
С-400 (2017) | Фото: Виталий Кузьмин

В США призывают ввести санкции против Турции "за опасное партнерство с Путиным"

Сенаторы США из комитетов по Вооруженным силам и по международным делам осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за опасное партнерство с Путиным" в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в сообщении на сайте комитета по международным делам.
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"Мы призываем президента США Дональда Трампа ввести полный пакет санкций. Наряду с тем, что поставка истребителей F-35 приостановлена на неопределенное время, мы обращаемся с призывом к Минобороны США прекратить участие Турции в программе F-35",— говорится в заявлении сенаторов. Отмечается, что приобретение С-400 — "опасный сигнал" стратегического объединения Турции с Россией.

Ранее министр обороны Турции заявил, что Анкара продолжает оценку предложения США по поставкам американских ЗРК Patriot. При этом Хулуси Акар назвал необходимостью покупку российских ЗРК.

Добавим, сегодня на турецкой авиабазе Мюртед приземлился российский самолет с новой партией компонентов для С-400.

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В США призывают ввести санкции против Турции "за опасное партнерство с Путиным"

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Теги: Трамп, Путин, С-400, Эрдоган



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