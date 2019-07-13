В приморском лагере массово отравились дети

В детском лагере "Юнга" под Владивостоком - массовой отравление детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР, пострадали 28 детей. Следователи проводят проверку на предмет соблюдения санитарно- эпидемиологический правил, повлёкших массовое отравление людей.

В сообщении регионального управления Роспотребнадзора отмечается, что лагерь уже закрыт. В ходе осмотра выявлено семь детей детей с признаками ОКИ. "Заболевшие госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Прокуратура региона возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).