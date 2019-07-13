Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что главным вопросом стало возвращение украинских моряков.

Видео встречи Зеленского с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале."Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что разговор прошел по инициативе украинской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечал, что затрагивалась тема продолжения работы в нормандском формате.