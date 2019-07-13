04 Августа 2020
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Экономика В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС, цены (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о стабилизации цен на топливо

Депутаты Госдумы внесли в "нижнюю палату" законопроект о демпфере на топливо. Они предложили скорректировать механизм для серживания цен, передает корреспондент Накануне.RU.
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Законопроект внесли председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также члены комитета Глеб Хор, Галина Данчикова и Надежда Максимова. На сегодня компенсация полагается, если одна тонна бензина стоит 56 тыс. руб. Поправки снижают планку для выплаты компенсации до 51 тыс. руб. Для дизтоплива компенсацию из госбюджета можно будет получить при цене тонны в 46 тыс. руб. Кроме того, демпфирующий механизм с августа предложено применять и в отношении авиационного керосина.

Напомним, соглашение нефтяников с правительством о сдерживании розничных цен закончилось в июле. Премьер Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений. Ранее "эсеры" предложили отменить снижение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.

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В Госдуму внесен законопроект о стабилизации цен на топливо

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Теги: цены на бензин, топливо



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