Следователи назвали причину гибели 10 человек в республике Тыве

Двигатель УАЗа, на котором 12 человек переправлялись через реку Шуй в Республике Тыва, вышел из строя. Из-за этого машина остановилась и ее начало уносить течением. Предварительные причины трагедии назвали в региональном управлении следственного комитета, передает корреспондент Накануне.RU.

В машине находились 5 взрослых и 7 детей, в возрасте от 2-х до 11 лет. Когда машину начало уносить, трое взрослых выбрались из нее и пытались ее удержать. Однако течение опрокинуло УАЗ, салон автомобиля заполнился водой.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву.

Тела девяти потерпевших доставлены в Ак-Довурак, следователи совместно с судмедэкспертами приступили к осмотру тел потерпевших.