Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Здание украинского телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета. Полиция считает происшествие террористическим актом.

При обстреле никто не пострадал, сообщается на сайте телеканала, происшествие случилось рано утром. Фасад здания на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города поврежден. На месте полиция нашла тубус гранатомета.

В Киеве началась полицейская операция, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, накануне происшествия редакция выступила с открытым обращениям к СБУ в связи с давлением национал-радикалов на телеканал.