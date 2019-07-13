В ДТП под Первоуральском заживо сгорели два человека

Минувшей ночью на дороге Пильная - Первоуральск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель легковушки "Хундай Сантафэ" не справился с управлением и въехал в дерево. Машина загорелась.

"В салоне сгоревшего автомобиля в момент ДТП находилось два человека, водитель и пассажир, личности которых в настоящее время устанавливаются", - отметили в ГИБДД.