04 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП Пильная (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП под Первоуральском заживо сгорели два человека

Минувшей ночью на дороге Пильная - Первоуральск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель легковушки "Хундай Сантафэ" не справился с управлением и въехал в дерево. Машина загорелась.

"В салоне сгоревшего автомобиля в момент ДТП находилось два человека, водитель и пассажир, личности которых в настоящее время устанавливаются", - отметили в ГИБДД.

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В ДТП под Первоуральском заживо сгорели два человека

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Теги: ДТП, Первоуральск, Пильная, авария



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