В Раде призвали захватить итальянцев на Украине

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, ранее возглавлявший украинскую организацию "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена на территории России), призвал захватить десяток итальянцев, которые находятся на Украине. Заявление он сделал на своей странице в facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Ярош заявил, что итальянцы были в числе ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. "Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину", — написал он, добавив, что им нужно вынести приговор о пожизненном заключении.

Мера, заявил Ярош, может стать ответом на приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву: итальянский суд приговорил его к 24 годам из-за причастности к гибели в ДНР итальянского репортера.