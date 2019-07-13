На дом оскорбившего Путина грузинского журналиста повесили позорную табличку

На дом журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку.

"В этом доме гнездится злой петушара Георгий", - написано на ней. По данным "Комсомольской правды", табличка провисела на здании несколько дней.

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него. Габуния сейчас ходит с охраной, "два амбала" провожают его до дома.

В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." с ругани в адрес Путина и его родителей. Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего. Телеканал отказался увольнять ведущего, его отправили в отпуск на два месяца