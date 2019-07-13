04 Августа 2020
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митинг, Грузия (2019) | Фото:globallookpress.com

На дом оскорбившего Путина грузинского журналиста повесили позорную табличку

На дом журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку.
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"В этом доме гнездится злой петушара Георгий", - написано на ней. По данным "Комсомольской правды", табличка провисела на здании несколько дней.

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него. Габуния сейчас ходит с охраной, "два амбала" провожают его до дома.

В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." с ругани в адрес Путина и его родителей. Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего. Телеканал отказался увольнять ведущего, его отправили в отпуск на два месяца

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На дом оскорбившего Путина грузинского журналиста повесили позорную табличку

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Теги: Георгий Габуния, Рустави, Грузия, Владимир Путин



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Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2019 16:08 Мск Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния уволен с телеканала "Рустави-2"
Ранее 20.07.2019 14:22 Мск Оскорбивший Путина журналист Габуния вернется к работе на телевидении
Ранее 19.07.2019 01:28 Мск Уволен директор телеканала "Рустави-2", который обещал мочиться в вино

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Ранее 11.07.2019 02:02 Мск "Ссать я хотел": глава грузинского телеканала прокомментировал решение Путина по вину

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