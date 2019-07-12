04 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Bloomberg сообщил, что Путин может остаться у власти как премьер после 2024 года

После выборов 2024 года президент России Владимир Путин может остаться у власти как премьер "с расширенной конституционной властью", сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, избирательное законодательство к 2021 г. может быть изменено. Якобы в Кремле рассматривают сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским. Принять такое решение могут в Госдуме, для чего необходимо большинство "Единой России" после выборов 2021. Однако, как отмечает издание, из-за падения рейтингов партии власти, планируется внести изменения в закон, и дать возможность "единороссам" участвовать в выборах, как формально независимые одномандатники.

При этом долю депутатов по партспискам якобы сократят с 50% до 25%, а остальные 75% будут избирать по округам.

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Bloomberg сообщил, что Путин может остаться у власти как премьер после 2024 года

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Теги: Владимир Путин, президент, премьер, выборы, единая россия



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