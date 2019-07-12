В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии, после чего покончил с собой

В Якутии следователи проводят процессуальную проверку по факту нападения жителя Среднеколымска на полицейских и сотрудников Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По информации ведомства, 12 июля, примерно в 23.00 по местному времени местная жительница сообщила в полицию о семейном скандале с мужем. На вызов прибыли двое сотрудников правоохранительных органов: помощник оперативного дежурного отдела и росгвардеец.

Супруг женщины, открыл огонь из окна своего дома по патрульной машине, в которой прибыли правоохранители. Нападавший стрелял из карабина "Тигр". Сотрудник Росгвардии был убит: от полученных ран он скончался на месте. Второму полицейскому оказывается помощь в больнице. Он получил ранения.

Следователи сообщают, что после нападения мужчина покончил с собой. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.