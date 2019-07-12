Появилась информация об обысках у троих защитников сквера в Екатеринбурге

Сегодня стало известно, что у участников акций протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга прошли обыски. ОВД-инфо сообщил о том, что обыски по делу о массовых беспорядках прошли у трех активистов.

Третий инцидент произошел с участником протеста в защиту сквера Евгением Березняком. Сообщается что у него был изъят жесткий диск и сотовый телефон. О том, что произошло в управлении неизвестно поскольку якобы была подписана подписка о неразглашении. В данный момент мужчина находится на свободе.

Напомним, ранее ОВД-инфо сообщало о двух случаях обыска. Первый - сквера у защитника Максима Корчемкина. Напомним, его доставили в областное Следственное управление, а затем отпустили: обыск в его квартире проходил по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвоката Федора Акчермышева, у его клиента пока нет процессуального статуса: он не проходит по делу ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого, а следователи не взяли ни обязательства о явке, ни подписки о невыезде.

По данным адвоката, у Корчемкина изъяли системный блок и мобильные телефоны, а обыск проводили несколько человек, среди которых были два силовика в масках и с оружием.

Что касается второй участницы протестов, то к ней с обыском приходили по месту прописки, где проживают ее родители. Девушка рассказывала ОВД-Инфо, что правоохранители посмотрели телефоны ее родственников и пытались что-то найти в квартире.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что проведение опроса о месте строительства собора святой Екатерины ограничится пятью-шестью точками. Позже в администрации уточнили, что по столько точек будет в каждом районе города.