03 Августа 2020
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Отделение Почты России, Академический, Почта России, Почта Банк (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские полицейские разыскивают грабителя, похитившего полмиллиона на выплату пенсий

Сотрудники МВД разыскивают грабителя, который в Красноуральске напал на работника "Почты России" и украл 591,5 тыс. руб., предназначенных для выплаты пенсий пожилым людям. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Дерзкое ограбление было совершено вчера, в 10.29 на улице Устинова. Сообщение о нападение в дежурную часть территориального ОВД поступило от руководства местного отделения "Почты России". Они попросили полицейских найти и привлечь к ответственности охотника за сумками почтальонов.

Сотрудникам уголовного розыска ОВД Красноуральска, по словам Валерия Горелых, удалось установить, что в микрорайон, где произошло ЧП, служебный автомобиль "Почты России" доставил трех почтальонов. Двое работников смогли выполнить свои обязанности и доставить пенсию, а вот третья - женщина-почтальон, нарвалась на засаду. Неустановленный пока преступник выхватил у нее сумку с купюрами и убежал через дворы, где его ждал легковой автомобиль. Полицейские возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Валерий Горелых успокоил граждан, что без пенсий пенсионеры не останутся.

"Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям", - прокомментировал ограбление полковник Горелых.

фоторобот, нападение на Почту России(2019)|Фото: В.Н. Горелых

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа МВД. Сыщикам удалось выяснить, что нападавший мужчина был спортивного телосложения и высокого роста. Его возраст примерно 25-30 лет. Глаза узкие, карие. Одет мужчина был в черно-серую спортивную одежду с капюшоном, надетым на голову поверх бейсболки. Один из свидетелей отметил щетину на узком лице, второй утверждал, что была борода. Оба свидетеля подчеркнули его психофизиологическое состояние: нервный, быстрый, резкий.

Всех, кто может пояснить что-либо о личности подозреваемого, просят обращаться по телефону: 8(34343) 2-22-84 или 8(343) 358-71-61

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Свердловские полицейские разыскивают грабителя, похитившего полмиллиона на выплату пенсий

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Теги: грабитель, почта россии, нападение



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