"Нельзя каждый год перекладывать асфальт". Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ в Челябинске

В мае глава региона Алексей Текслер раскритиковал городских чиновников за ремонт и содержание дорог в Челябинске. Муниципалитет только с третьей попытки смог заключить контракт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В июне к работам приступил новый подрядчик – компания из Нижнего Новгорода ООО "Нижавтодорстрой". Сегодня Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ и проверил, как выполняется его поручение по контролю за качеством ремонта, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед проверкой глава региона вместе с и.о. главы Челябинска Натальей Котовой отправился на улицу Тернопольская, где ведутся работы по благоустройству сквера и пешеходной зоны. В сквере около ЮУрГУ появится первый в городе сухой фонтан, амфитеатр и высадят многолетние цветы.

"Это знаковое молодежное место, которое имеет большой пешеходный трафик. Здесь большой объем работ будет по демонтажу бетонных плит, устройству тропиночной сети, сделаем тихие зоны отдыха. Принято решение по восстановлению одного фонтана со стороны проспекта Ленина по принципу сухого. Что касается фонтана ближе к Сони Кривой, проектантам было предложено обыграть этот амфитеатр, с точки зрения многоуровневой ниши для отдыха", - рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Однако проект благоустройства сквера еще не прошел госэкспертизу. Алексея Текслера сроки работ не устроили, он назвал их неприемлемыми и потребовал от чиновников ускориться.

Как объяснил Ереклинцева, их подвел подрядчик, который был обязан сдать проекты еще 24 апреля, но затянул сроки.

"Мы планировали в июне уже зайти на работы. В настоящее время проекты только сданы в экспертизу. Я думаю, что в понедельник или вторник мы получим уже готовую экспертизу и сразу начнем отыгрываться. Сейчас мы пытаемся минимизировать все риски и даже разбивать виды работ на отдельные этапы. Главное, чтобы к нам зашли нормальные подрядчики и за полтора-два месяца все сделали", - подчеркнул он.

Алексей Текслер прогулялся по пешеходной зоне Тернопольской. Здесь работы начались еще в прошлом году и должны завершиться ко Дню города. В этом году благоустраивают улицу на участке от Витебской до Смирных. Рабочие уже отфрезеровали старый асфальт и занялись обустройством бордюров и тротуаров.

"Хорошо, что городские пространства появляются. Здесь еще недавно была промышленная зона, а сейчас открываются кафе, появилась пешеходная зона. Тем более это студенческий район. Это очень хорошее решение. У нас в этом году 31 объект запланирован по городским пространствам. Также начнем в этом году благоустраивать набережную реки Миасс. Это тоже интересное и правильное для города решение. Город заждался таких решений", - отметил Алексей Текслер.

Затем глава региона отправился на Университетскую набережную, где новый подрядчик уже начал укладку асфальта. Алексея Текслера интересовало, есть ли отставание от графика. Оказалось, что есть. Подрядчик отстает на четыре дня. В понедельник он запускает второй асфальтобетонный завод, и планирует догнать график. В целом все работы по контракту необходимо завершить до 25 октября, Алексей Текслер поручил сделать это раньше, подчеркнув, что это не должно отразиться на качестве дорожного покрытия.

"У нас ведется технический надзор тремя лабораториями. Сегодня я встретился с представителем независимой лаборатории, на следующей неделе подписываем контракт", - сообщил подрядчик.

"Никаких компромиссов относительно качества быть не должно. Все должно соответствовать ГОСТу, без обсуждения. Независимый мониторинг необходим", - подчеркнул Алексей Текслер.

Здесь же главе региона показали передвижную лабораторию - качество дорожного полотна оценивает 3D-сканер и георадар. Представитель лаборатории заверил, что контроль качества асфальта ведется в несколько этапов, и полученные данные могут подтвердить, соответствует проекту дорожное покрытие или нет.

Алексей Текслер поручил привлечь на регулярной основе эту лабораторию.

"Качество дорожных работ — это важнейшая задача. Нельзя каждый год перекладывать асфальт и перекрашивать разметку. Будет постоянный контроль качества, есть стандартные процедуры, но будут и дополнительные. Сегодня мы смотрели лабораторию, которая может в ежедневном режиме контролировать качество работ. Именно такая задача перед нами сегодня стоит, а не только на входе и на выходе, когда уже непонятно, что делать. Мы эту работу обязательно организуем. Мы увеличиваем объем средств, которые направляются на дорожное строительство и ремонт, и без надлежащего контроля качества, эти деньги могут уйти впустую. Мы этого не допустим", - сказал он.

Последней точкой объезда стал пункт автоматической системы управления дорожным движением. Служба анализирует данные по автомобильному трафику, и в случае необходимости меняет режим работы светофоров. Сейчас эти решения принимает человек, но в планах довести эту систему до полной интеллектуальности.

"Интеллектуальная транспортная система это один из элементов "Умного города", в которую входят общественный транспорт, анализ и изменение режимов работы светофоров, адаптивное управление движением, Горсвет и подсчет трафика. Это целый комплекс подсистем, когда их объединяют, они начинают вырабатывать какое-то решение, которое потом принимается", - рассказал начальник автоматизированной системы управления дорожным движением СМЭУ ГАИ Челябинска Юрий Воителев.

"Здесь действительно много, что сделано, но нужно идти к полной интеллектуализации этой схемы. Коллеги говорят, что пилотные режимы, которые сегодня есть с применением полной интеллектуализации, позволят до 12% улучшить трафик дорожного движения. Мне кажется, это очень правильное направление, когда мы говорим о системе "Умный город". Интеллектуальная система реагирует и на машины скорой помощи, для них будет всегда открыт шлагбаум. Это крайне важно, это сохраняет жизнь и здоровье наших жителей", - подчеркнул Алексей Текслер.