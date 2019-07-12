Для заверения поддельных подписей Соболь наняла нотариуса, замешанного в преступных схемах «чёрных риэлторов»

Нотариус, заверивший фейковые подписные листы за кандидата от фонда Навального Любовь Соболь был выбран не случайно. Его зовут Александр Федорченко, и этот персонаж уже фигурировал в криминальных новостных сводках.

На канале «Россия-1» вышло расследование о махинациях в сфере недвижимости. Героиня репортажа поведала печальную историю, как бывший муж попытался лишить ее законной половины совместно нажитого жилья. Вначале он подарил свою долю какому-то адвокату. Тот вселился в квартиру с помощью полиции и пытался извести ненужную теперь соседку. Когда девушка попыталась разобраться в ситуации, выяснилось, что ее фамилия исчезла из Росреестра, а доля, принадлежавшая ей, перешла неизвестным людям. Под всеми этим договорами стояла фамилия Федорченко.

В ходе последующего журналистского расследования выяснилось, что судьба этой женщины далеко не уникальна. Нашлось ещё с десяток москвичей, едва не лишившихся собственного жилья. Везде фигурировала одна и та же фамилия уже известного нам нотариуса. Похоже, он тесно дружил с «черными риэлторами».

Даже «видавшие виды» волонтеры штаба Соболь были удивлены такому сомнительному выбору. Об этом свидетельствует их дискуссия во внутреннем чате.

Однако, если подумать, ничего удивительного в таком выборе нет. Ведь человек сознательно идёт на нарушение закона. А сделать это куда проще, уже имея за плечами криминальный «бэкграунд».

Ставленница Навального на выборах в МГД Любовь Соболь сумела собрать порядка 6 тыс. подписей жителей Москвы. В настоящий момент ГИК осуществляет их проверку. Несмотря на то, что это стандартная процедура, Соболь заметно нервничает и уже сейчас, не дожидаясь официальных результатов, призывает своих сторонников выходить на пикеты, заявляя обструкции «оппозиционных сил» со стороны властей.