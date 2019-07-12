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Политика Приволжский ФО Пермский край
река Кама, мост, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Проект строительства Северного обхода Перми оценили в 805,3 миллионов рублей

В Пермском крае объявлен конкурс на подготовку проекта строительства Северного автомобильного обхода Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта составляет 805,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, дорожный проект будет разделен на четыре этапа. Первый включает в себя строительство автодороги, соединяющей региональные трассы Пермь – Березники и Пермь – Ильинский, с развязками в двух уровнях. Протяженность участка, включая мост через Каму, составит примерно 12 километров. Вторая очередь строительства – отрезок от автомобильной дороги Пермь - Ильинский до федеральной трассы М-7 "Волга". Третья - транспортная развязка на пересечении улицы Светлогорская и Западного обхода Перми. Он составляет около 15 километров. Этот этап предполагает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Ветлужской, Светлогорской, Вольской и Якутской. И заключительный этап - строительство системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге, стационарного пункта весового контроля.

Документацию и результаты инженерных изысканий необходимо представить к 15 ноября 2020 года. Итоги аукциона будет подведены 22 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость строительства Северного обхода составит примерно 18,8 млрд руб.

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Проект строительства Северного обхода Перми оценили в 805,3 миллионов рублей

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Теги: аукцион, северный обход, конкурс



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