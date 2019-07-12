В Центробанке не видят угрозы ухода из России Visa и MasterCard

В Центральном банке России не видят угрозы ухода из страны международных платежных систем Visa и MasterCard в случае принятия поправок в закон "О национальной платежной системе".

Ранее СМИ сообщили, что поправки, которые Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении, должны запретить платежным системам отключать российские банки, попавшие под санкции, от расчетов по картам. Естественно, на такие меры иностранные системы вряд ли пойдут.

"У российских Visa, MasterCard и других "дочек" международных операторов нет возможности привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ прежде всего с юридической точки зрения, поэтому им проще будет уйти. В результате больше всего пострадают клиенты: прием карт российских банков за рубежом станет невозможен, а внутри страны не будут принимать карты зарубежных банков", - пишет The Bell.

А вот что ответили в ЦБ: "Мы не видим поводов для беспокойства". "Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК (Национальная система платежных карт) внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами", - цитирует газета "Ведомости" сообщение пресс-службы регулятора.