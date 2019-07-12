Жители Екатеринбурга положительно оценили новый трамвай "Уралтрансмаша"

Жители Екатеринбурга оценили новый трамвай "Уралтрансмаша".

На появившемся в Сети видео видно, что горожане очень положительно реагируют на трамвай, который был представлен на недавней выставке "Иннопром", занимают места и в шутку спрашивают билетик.

Напомним, о приобретении Екатеринбургом новых трамвайных вагонов модели 71-418 производства "Уралтрансмаша" заявил глава уральской столицы Александр Высокинский. Городу требуется серьезное обновление парка: порядка 400 вагонов. Ожидается, что некоторые решения по закупкам новых трамваев будут приняты уже в третьем-четвертом квартале этого года, пока же новая модель должна пройти все необходимые испытания.