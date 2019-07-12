03 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Два рейса "ЮТэйр" из Тюмени в Москву и один - в Сочи задержаны на три часа каждый

Рейс "ЮТэйра" Тюмень – Москва задерживается на три часа по неизвестной причине, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", "Boeing 737" должен был улететь в столицу в 18.00, однако вылет отложен до 21.00. Добавим, утренний рейс этой же компании в тот же пункт назначения начался на три часа позже – в 10.04 вместо 7.15. Аналогичная история произошла и в вылетом в Сочи - вместо 8.40 борт отправился в 11.14. Получить комментарий перевозчика о причинах задержек не удалось.

Напомним, регулярно попадают в хроники происшествий самолёты ATR-72 этого перевозчика. Например, в январе у одного из них задымился двигатель, пассажиров отправили из Тюмени в Ханты-Мансийск другим лайнером. В апреле борт, летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за того, что стало плохо одному из пассажиров. А на прошлой неделе авиакомпания "из-за технической ошибки" отправила в Тюмень же багаж пассажиров, летевших из Уфы в Екатеринбург.

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Два рейса "ЮТэйр" из Тюмени в Москву и один - в Сочи задержаны на три часа каждый

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Теги: ЮТэйр, Тюмень - Москва, задержка



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