Дело о налетчиках из ФСБ: организатор нападения сбежал вместе с основной частью денег

Потерпевшим в деле о разбое офицеров ФСБ, похитивших более 100 млн рублей, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.

Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег, сообщает РБК.

Ранее в СМИ появились подробности, о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Как уточняют источники в правоохранительных органах, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Мужчина, признанный потерпевшим, объяснил следствию, что взял эти деньги "в долг у знакомых". Он несколько раз приезжал в банк, где менял рубли на доллары "через кассу".

Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, - предприниматель Борис Караматов. Как предполагает следствие, именно он выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. Именно у Караматова может находиться бóльшая часть похищенных денег. Где он находится, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.