Высокинский лично объедет скверы и парки Екатеринбурга, чтобы проверить их готовность ко Дню города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел расширенное аппаратное совещание, главным вопросом которого стала подготовка к предстоящему Дню города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, большинство праздничных мероприятий пройдут с 3 по 18 августа, а главные события торжества по случаю 296-й годовщины со дня основания Екатеринбурга развернутся 17 августа, когда жителей и гостей уральской столицы будет ждать большая праздничная программа.

Как заявил на совещании Высокинский, к этому времени необходимо привести город в торжественный вид, максимально благоустроить и украсить места проведения праздничных мероприятий, в том числе, парки и скверы. Глава нацелил городские службы благоустройства на летнюю приборку этих общественных территорий.

Как добавили в мэрии, в первую неделю августа Александр Высокинский проведет объезд скверов и парков, чтобы лично убедиться в их готовности ко Дню города.