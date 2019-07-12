Центризбирком: "С кем вы, мастера питерских избиркомов?"

В Центральной избирательной комиссии России продолжают пристально следить за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, которая стала одной из самых скандальных нынешним летом. Ни просьбы, ни уговоры, ни даже угрозы и окрики со стороны ЦИК на служащих питерских избиркомов не действуют, а в ведомстве Эллы Памфиловой только разводят руками – повлиять не можем. Констатация этого факта в очередной раз прозвучала на заседании ЦИК сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Выдвижение, прием документов и регистрация кандидатов в депутаты местных советов в Санкт-Петербурге подходит к концу, и сейчас точно можно сказать, что не все желающие участвовать в выборах были допущены. 12 июля в московском офисе ЦИКа в числе прочих вопросов вернулись к грязной кампании в Северной столице, но, кроме, так сказать, дежурных фраз о "недопустимости" и "безобразии", дело не пошло.

Так, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев в очередной раз раскритиковал действия главы питерской городской избирательной комиссии Виктора Миненко (бывший ГФИ Свердловской области аппарата уральского полпредства), который, по мнению выступающего, не может навести элементарный порядок в местных избиркомах.

"С утра я перечитал ответ Горького американским корреспондентам, где он спрашивает: с кем вы, мастера культуры? Вот и я хочу спросить: с кем вы, петербургская избирательная система? Точно не с нами", – приводит "Фонтанка.RU" слова Булаева, прозвучавшие в ходе сегодняшнего заседания.

Другой член ЦИК Александр Кинев дипломатично заявил, что "питерская комиссия не всегда прислушивается к нашим рекомендациям", хотя ему уместнее было бы сказать, что рекомендации "старших товарищей" в Санкт-Петербурге должностные лица попросту игнорируют. Социальные сети и питерские СМИ переполнены историями о том, что избирательные комиссии отказывают кандидатам в регистрации по самым надуманным поводам.

Например, в избиркоме Смольнинского района некоторые получили отказ за слово "многомандатный", которое отсутствовало в поданных кандидатами документах! Ни жалобы, ни угрозы обращения в суд, ни даже прямая рекомендация со стороны ЦИК зарегистрировать в данном случае кандидатов успеха не имела!

Другому кандидату от оппозиции было указано на якобы неправильно сформулированный отчет о доходах. Женщина, получающая пособие на ребенка, указала источником дохода "Российскую Федерацию". В территориальном избиркоме её цинично и глумливо переспросили, а что, мол, такое "Российская Федерация, не понятно?" И оставили… без регистрации.

Кампания по выдвижению и регистрации кандидатов на выборах в муниципальные советы города заканчивается, на следующей неделе будут, видимо, подведены итоги. Ранее мы рассказывали, что председатель ЦИК Элла Памфилова уже грозила, что возглавляемая ею инстанция в случае продолжения массовых нарушений может вообще отменить муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, но судя по всему, этого все-таки не произойдет.

Выборы в муниципальных советах Северной столицы пройдут 8 сентября одновременно с выборами губернатора города.